Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте уменьшилась, средние зарплаты выросли

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.6 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.73 долл против 31.60 долл месяцем ранее (пересмотрено с 31.58 долл), увеличившись на 0.41%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.6% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.5%.

Средняя недельная заработная плата в марте увеличилась до 1097.86 долл в сравнении с 1096.52 долл месяцем ранее.