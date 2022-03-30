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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:40

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 25 марта, сократился на 3.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 3 млн барр. до 568.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.0 млн барр. до 24.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.7 млн барр. в сутки в сравнении с 11.6 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.0 млн барр., запасы бензина снизились почти на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.215 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.1 млн барр.

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