Курс доллара 86.2843   Курс евро 96.0085  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 марта 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 30 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 25 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.7 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.0 млн барр., запасы бензина снизились почти на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.215 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.1 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:40
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3.4 млн барр.
сегодня
17:37
Добыча нефти в США за неделю по 25 марта выросла на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11,7 млн
сегодня
17:30
Минстрой рассказал об импортозамещении в России лифтового оборудования
сегодня
17:23
Рябков: РФ надеется найти компромисс со странами Европы по переводу на рубли оплаты за газ
сегодня
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
сегодня
17:18
ПУТИН С 31 МАРТА ЗАПРЕТИЛ ГОСЗАКУПКИ ИНОСТРАННОГО ПО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ - УКАЗ
сегодня
17:14
БАНК РОССИИ ВОЗОБНОВИТ ПУБЛИКАЦИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РФ С 31 МАРТА - ЦБ
сегодня
17:02
Зеленский призвал Норвегию вводить новые санкции против РФ еженедельно
сегодня
16:55
РЯБКОВ: "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2" СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ В РУКАХ ЗАПАДА, ЧТОБЫ НАКАЗЫВАТЬ РОССИЮ, ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.