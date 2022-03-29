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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в марте в...
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Индекс потребительского доверия в США в марте вырос

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в марте вырос до 107.2 пункта против 105.7 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали мартовский показатель на уровне 106.9 в сравнении с первоначально объявленным февральским значением 110.5.

Индекс оценки текущей ситуации в марте вырос до 153.0 против 143.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 76.6 против 80.8 в феврале.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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