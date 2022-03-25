Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (59.7) и составил 59.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса составило 62.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце марта составил 5.4%, как и в начале месяца.