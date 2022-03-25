Курс доллара 95.6618   Курс евро 105.2662  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2022 г. Университет Мичигана: Индекс потребительского ...
25.03.2022 17:06

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (59.7) и составил 59.4.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса составило 62.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце марта составил 5.4%, как и в начале месяца.

Другие новости

25.03.2022
17:52
России и Китаю надо совершенствовать инфраструктуру межбанковских расчетов - эксперт
25.03.2022
17:35
РЖД подтвердили приостановку курсирования поездов "Аллегро" в Финляндию с 28 марта
25.03.2022
17:19
ВСС предлагает создать фонд заимствований из-за ухода иностранных перестраховщиков
25.03.2022
17:14
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале снизился
25.03.2022
17:06
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону понижения
25.03.2022
17:06
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ВЫХОДНЫЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК - 95,66 РУБ, ЕВРО - 105,27 РУБ - ЦБ РФ
25.03.2022
16:43
Цена биткоина растет на 5%, до $45 тыс
25.03.2022
16:35
Отказ от покупки газа в рублях может привести к серии банкротств в мире - МИД РФ
25.03.2022
16:26
Блоки мест на рейсах "Аэрофлота" из Сочи за границу может взять "Библио Глобус" - АТОР
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.