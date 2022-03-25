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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
25.03.2022 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за февраль;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за февраль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за март;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за февраль;

13:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

13:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за март;

19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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