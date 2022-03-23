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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в ф...
сегодня 10:06

Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 6.2%

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 6.2% в годовом выражении после роста на 5.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в феврале в годовом выражении вырос на 5.2% после повышения на 4.4% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5%.

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