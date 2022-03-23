Курс доллара 104.0741   Курс евро 114.7833  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

15:00 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

15:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

15:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

Другие новости

сегодня
10:09
Индекс розничных цен в Великобритании в феврале вырос на 8.2%
сегодня
10:06
Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 6.2%
сегодня
10:03
Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе увеличился на 1.4% и на выходе на 0.8%
сегодня
09:58
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно - 106,5 млн кубов на 23 марта
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 марта
сегодня
09:27
Российский чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование – власти Москвы
сегодня
08:45
Нефть дорожает более чем на 1% на данных о снижении её запасов в США
сегодня
08:01
ПОВТОР - Ремонт на терминале КТК займет до 2 месяцев, выпадет 1 млн б/с экспорта нефти - Минэнерго
сегодня
07:00
АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНЗИТ ИЗ КРЫМА В СТОРОНУ ОДЕССЫ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН В НЕДАЛЕКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ – ПОЛПРЕДСТВО В ЮФО
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.