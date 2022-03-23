Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 марта

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

15:00 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

15:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

15:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за март;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.