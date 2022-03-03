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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за апрель;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за февраль;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за февраль.

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