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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2022 г. Компонента занятости индекса ISM Services СШ...
вчера 18:45

Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале опустилась в область спада

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизилась до 48.5 против 52.3 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел в отрицательную область, оказавшись ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США в феврале.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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