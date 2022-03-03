Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале опустилась в область спада

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизилась до 48.5 против 52.3 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел в отрицательную область, оказавшись ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США в феврале.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.