ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 475 тыс.

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 475 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 378 тыс.

В январе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 509 тыс. (пересмотрено с (-301 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале сократилось на 96 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 18 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 552 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 417 тыс., в сфере производства товаров выросло на 57 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 марта.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 407 тыс. после расширения на 467 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 3.9%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.