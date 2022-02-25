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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 февраля

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

04:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за январь;

10:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, финал;

10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за январь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за январь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за январь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за февраль, финал;

18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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