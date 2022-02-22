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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 февраля 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в феврале...
сегодня 18:11

Индекс потребительского доверия в США в феврале умеренно снизился

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 110.5 пункта против 111.1 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 109.9 в сравнении с первоначально объявленным январским значением 113.8.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале вырос до 145.1 против 144.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 87.5 против 88.8 в январе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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