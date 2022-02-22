Индекс Manufacturing PMI США в феврале умеренно вырос

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в феврале вырос, составив 57.5 пункта против 55.5 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся в положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом более быстрыми темпами, чем в январе.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 55.9.