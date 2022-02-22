FHFA: Индекс цен на дома в США в декабре вырос на 1.2% к ноябрю

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в декабре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в ноябре (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 1.0%.

По сравнению с декабрём 2020 года индекс вырос на 17.6%, тогда как в ноябре его годовой прирост составлял 17.5%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.