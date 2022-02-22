Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в декабре вырос на 18.6% в годовом сравнении

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в декабре вырос на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 18.0% после его роста на 18.3% в ноябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в декабре повысился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 17.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в декабре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.