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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 21 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за февраль, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;

12:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;

12:30 мск: ндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно.

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