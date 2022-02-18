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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:16

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе выросли на 6.7% (расширенное сообщение)

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе выросли на 6.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.50 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали январские продажи на уровне 6.10 млн домов.

По сравнению с январём 2021 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 2.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 350.3 тыс. долл, повысившись на 15.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 0.86 млн доступных покупателям домов (исторический минимум), сократившись на 2.3% по сравнению с декабрём и снизившись на 16.5% по сравнению с январём 2021 года. В данный момент потребовалось бы 1.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.7 в декабре и 1.9 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе, как и в декабре, в среднем составил 19 дней против 21 годом ранее. При этом 79% проданных в январе 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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