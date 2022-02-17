Курс доллара 75.0141   Курс евро 85.3060  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за февраль;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь;

18:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

19:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

21:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

Другие новости

сегодня
20:25
Российский рынок акций упал на фоне возросших рисков геополитики
сегодня
19:53
Кабмин Финляндии готовит меры поддержки из-за роста цен на энергоносители - СМИ
сегодня
19:14
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе соцсети - Downdetector
сегодня
19:00
Властям РФ нужно определиться с терминологией по криптовалютам – вице-спикер Госдумы
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 февраля
сегодня
18:28
ИНДЕКС МОСБИРЖИ ТЕРЯЕТ БОЛЕЕ 4%, УПАЛ НИЖЕ 3500 ПУНКТОВ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
18:10
Реальные доходы россиян должны вырасти не менее, чем на 2,5% - Путин
сегодня
17:57
Цены на нефть снижаются на 2%, рынки продолжают оценивать перспективы поставок
сегодня
17:08
Путин: надо принимать эффективные меры для снижения инфляции в РФ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.