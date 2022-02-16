Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 5.5%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 5.5% в годовом выражении после роста на 5.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.4%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в январе в годовом выражении вырос на 4.4% после повышения на 4.2% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.3%.