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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в я...
сегодня 10:09

Индекс потребительских цен в Великобритании в январе вырос на 5.5%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 5.5% в годовом выражении после роста на 5.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.4%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в январе в годовом выражении вырос на 4.4% после повышения на 4.2% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.3%.

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