Индекс цен производителей Великобритании в январе на входе увеличился на 0.9% и на выходе на 1.2%

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в январе увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.1% в декабре (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в январе увеличился на 1.2% после роста на 0.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.