Индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 9.7% в годовом сравнении

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.5%.

По сравнению с январём 2021 года индекс PPI вырос на 9.7% в сравнении с +9.7% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 9.1%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.5%.

По сравнению с январём 2021 года индекс PPI core вырос на 8.3% в сравнении с 8.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост годового показателя на 7.9%.