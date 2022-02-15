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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за IV квартал, предварительный отчёт;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

17:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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