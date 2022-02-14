Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;
10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за IV квартал, предварительный отчёт;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;
17:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.