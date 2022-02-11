Банк России повысил ключевую ставку до 9.50% и обновил среднесрочный экономический прогноз

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) с 8.50 до 9.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство опрошенных аналитиков ожидало повышения ставки на 110 б.п.

Несмотря на широкий шаг в увеличении ключевой ставки, регулятор дал понять, что готов продолжить её повышение в ближайшее время. В сопроводительном заявлении говорится, что Банк России "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ пересмотрел прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки. Диапазон на 2022 год изменен до 9.0-11.0% годовых (ранее: 7.3-8.3%). Однако с учетом того, что с 1 января по 13 февраля текущего года средняя ключевая ставка была равна 8.5%, то с 14 февраля до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 9.1-11.3%. Прогноз по ставке на 2023 год пересмотрен до 7.5-9.0% (ранее: 5.5-6.5%), прогноз по ставке на 2024 год не изменился, оставшись в диапазоне 5.0-6.0%.

Ранее регулятор предупредил, что диапазоны средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы ее изменения в течение соответствующего года. Значения ключевой ставки в течение года могут изменяться в более широких границах, то есть, могут выходить за пределы указанных прогнозных диапазонов. Вместе с тем Банк России ожидает, что средние значения ключевой ставки за год с высокой долей вероятности будут находиться в указанных прогнозных диапазонах.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных в условиях расширения спроса, опережающего возможности наращивания выпуска, быстрого роста экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов, сохраняющейся проинфляционной конъюнктуры мировых товарных рынков и высоких инфляционных ожиданий.

По оценке ЦБ, в январе годовая инфляция выросла на 8.7%, ускорившись до 8.8% к 4 февраля. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5.0-6.0% в 2022 году и вернется к цели в 4% к середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Регулятор также предупредил об усилении краткосрочных проинфляционных рисков, связанных с волатильностью на глобальных финансовых рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, а также из-за возможного ускорения нормализации денежно-кредитной политики центробанками развитых стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках, особенно в развивающихся странах.

Денежно-кредитные условия в России, по оценке ЦБ, перешли от мягких к нейтральным. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли на фоне усиления геополитической напряженности. Ставки по кредитам и депозитам продолжают повышаться, но это не привело к увеличению склонности населения к сбережениям и большей сбалансированности рынка кредитования, где сохраняется высокая активность.

Рост потребительской активности, особенно в сегменте непродовольственных товаров, поддерживается ускорением кредитования, повышением реальных зарплат и невысокой склонностью домохозяйств к сбережению, обусловленной повышенными инфляционными ожиданиями. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. Спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому спектру отраслей, во многих секторах наблюдается дефицит кадров, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Ситуация в сфере занятости указывает, что производительность труда является определяющим фактором устойчивых темпов роста российской экономики.

По предварительной оценке Банка России, в 2021 году ВВП РФ вырос на 4.7%. Регулятор прогнозирует рост ВВП в 2022 году на 2.0-3.0% (без изменений относительно октябрьского прогноза). Прогноз по темпам роста ВВП на 2023 год понижен до 1,5-2,5% (предыдущий прогноз 2,0-3,0%), а на 2024 год оставлен без изменений в диапазоне 2,0-3,0%. Обновленный прогноз предполагает, что "российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу".

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2022-2024 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2022 год пересмотрен до 70 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 65 долл), на 2023 год - до 65 долл за баррель (предыдущий прогноз: 55 долл), на 2024 год - до 60 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 50 долл).

Несмотря на сохраняющийся высокий спрос на мировых сырьевых рынках, регулятор понизил прогноз по динамике экспорта: в 2022 году ожидается его прирост на 4.0-6.0% (предыдущий прогноз: 5.0-7.0%), тогда как прогноз по росту импорта повышен до 2.2-4.2% (предыдущий прогноз: 1.1-3.1%). Вместе с тем прогноз профицита платежного баланса в 2022 году пересмотрен в сторону повышения до 133 млрд со 111 млрд долл, а прогноз торгового профицита - до 228 млрд с 205 млрд долл.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2022 году вырастут на 2.3-3.3%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 1.0-2.0%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году расширятся на 0.5-2.0% (предыдущий прогноз: 0.4-2.4%).

Банк России оставил неизменным прогноз по росту кредитования населения в 2022 году - в диапазоне 14-18%. Как ожидается, рост ипотеки в 2022 году составит 15-19% (прогноз без изменений). Прогноз по росту кредитования организаций на 2022 год также оставлен на прежнем уровне - 7-11%.

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2022 году составит 9-13% (без изменений), в 2023 году - 8-12% (предыдущий прогноз: 7-11%), в 2024 году - 7-11% (предыдущий прогноз: 6-10%).

Прогноз по оттоку частного капитала повышен на 2022 год до 75 млрд с 65 млрд долларов, на 2023 год до 60 млрд с 30 млрд долларов, на 2024 год до 55 млрд с 25 млрд долларов.

ЦБ также пересмотрел прогноз по приросту валютных резервов - до 54 млрд долларов в 2022 году (с 53 млрд), до 57 млрд долларов в 2023 году (с 18 млрд) и до 32 млрд долларов в 2024 году (с 8 млрд).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 марта 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.