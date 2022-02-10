Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 февраля

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за декабрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за декабрь;

12:05 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск: Торговый баланс Китая за январь;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

N/A мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно.