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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за декабрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за декабрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

16:30 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за декабрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.

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