Прирост рабочих мест в частном секторе США приостановился из-за "омикрона"

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания Automatic Data Processing (ADP) в среду, 2 февраля, опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частном секторе США в январе сократилось с учётом сезонных колебаний на 301 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 175 тыс.

"Восстановление рынка труда в начале 2022 года замедлилось из-за эффекта штамма "омикрон", который оказал существенное, хотя, вероятно, временное влияние на рост числа рабочих мест", - сказала главный экономист ADP Нела Ричардсон.

Она отметила, что большинство отраслей промышленности столкнулись с потерей рабочих мест в январе 2022 года, и такие тенденции зафиксированы впервые с декабря 2020 года. Наиболее значительный спад наблюдался на предприятиях по организации досуга и гостиничном бизнесе, где ещё в IV квартале прошлого года зафиксирован существенный рост числа рабочих мест.

В числе наиболее пострадавших компаний оказались малые предприятия, где январское сокращение уничтожило большую часть прироста рабочих мест в декабре 2021 года.