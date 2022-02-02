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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2022 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в январе сократилось на 301 тыс.

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в январе сократилось с учётом сезонных колебаний на 301 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 175 тыс.

В декабре число рабочих мест в частном секторе США выросло на 776 тыс. (пересмотрено с 807 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в январе сократилось на 144 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 59 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 98 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг снизилось на 274 тыс., в сфере производства товаров уменьшилось на 27 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 февраля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе на 147 тыс. после расширения на 199 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.9%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

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