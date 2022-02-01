Индекс ISM Manufacturing США в январе снизился

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 57.6 против 58.8 месяцем ранее (пересмотрено с 58.7).

Несмотря на снижение, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, но медленнее, чем в декабре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.4.