Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за январь пересмотрен в сторону повышения, составив 55.5 против 55.0 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 57.7.