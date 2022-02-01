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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмот...
01.02.2022 17:50

Индекс PMI Manufacturing США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за январь пересмотрен в сторону повышения, составив 55.5 против 55.0 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 57.7.

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