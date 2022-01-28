Курс доллара 78.9470   Курс евро 88.4680  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 января

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за январь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

13:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

22:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.

Другие новости

сегодня
20:01
Проект о повышении страховых выплат при авариях на опасных объектах внесен в Госдуму
сегодня
19:41
Россельхознадзор обеспокоен резким распространением АЧС в Евросоюзе, особенно в Италии
сегодня
19:00
Российский рынок акций вырос на 0,95% по итогам основных торгов пятницы
сегодня
18:46
Минтруд предлагает создать Социальный фонд России и расширить охват соцстрахованием
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 января
сегодня
18:20
Минтруд: новый Социальный фонд будет подотчетен наблюдательному совету из 7 человек
сегодня
18:18
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком при едином тарифе составит 57,4 тыс руб
сегодня
18:10
МИНТРУД: ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ПФР И ФСС БУДУТ СОХРАНЕНЫ И ГАРАНТИРОВАНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
сегодня
18:09
МИНТРУД: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА БУДЕТ ПОДОТЧЕТНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ ИЗ 7 ЧЕЛОВЕК
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.