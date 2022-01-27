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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:50

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.68 млн

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 января, сократилось на 30 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 260 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 260 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 290 тыс., пересмотрено с 286 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 15 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 247 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 января, увеличилось на 51 тыс. и составило 1.675 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.624 млн с 1.635 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.652 млн (минимум с 18 августа 1973 года, когда значение составило 1.647 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 января, увеличилось на 8.4 тыс. и составило 2.14 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 19.05 млн.

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