Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре сократился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.6%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 3.2% (пересмотрено с +2.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В ноябре показатель увеличился на 1.1% (пересмотрено с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.