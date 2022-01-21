Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 января

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за январь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;

19:30 мск: Выступление министра финансов США Джанет Йеллен;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.