Потребительская инфляция в еврозоне в декабре составила 5%

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в декабре 2021 года вырос на 5.0% в годовом сравнении, как указывалось в предварительном отчёте.

Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 5.0%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в декабре вырос на 2.6% в годовом сравнении, что также совпало с данными предварительного отчёта.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского индекса core CPI на 2.6%.