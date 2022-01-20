Потребительская инфляция в еврозоне в декабре составила 5%

Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в декабре 2021 года вырос на 5.0% в годовом сравнении, как указывалось в предварительном отчёте.
Аналитики прогнозировали рост индекса CPI на 5.0%.
Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в декабре вырос на 2.6% в годовом сравнении, что также совпало с данными предварительного отчёта.
Аналитики прогнозировали рост декабрьского индекса core CPI на 2.6%.