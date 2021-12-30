Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 января

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;
13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;
18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.