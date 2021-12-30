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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:41

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 января

Москва, 30 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.

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