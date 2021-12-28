FHFA: Индекс цен на дома в США в октябре вырос на 1.1% к сентябрю

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в октябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.9% в сентябре.

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.9%.

По сравнению с октябрём 2020 года индекс вырос на 17.4%, тогда как в сентябре его годовой прирост составлял 17.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.