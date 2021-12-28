Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 18.4% в годовом сравнении

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 18.4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 18.6% после его роста на 19.1% в сентябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре повысился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 17.1% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.0% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.