Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 декабря

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

10:00 мск: ВВП Великобритании за III квартал, финал;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за декабрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.