Банк России повысил ключевую ставку до 8.50% и дал понять, что намерен замедлить её повышение

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) с 7.50 до 8.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство опрошенных аналитиков ожидало повышения ставки на 100 б.п.

В сопроводительном заявлении регулятор сообщил, что готов продолжить смягчение монетарной политики в ближайшее время. "Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в заявлении. Однако судя по употреблению единственного числа в описании будущих шагов, регулятор намерен замедлить дальнейший рост ставки. Для сравнения: в заявлении по итогам предыдущего заседания говорилось о возможности "дальнейших повышений".

Объясняя решение по ставке, ЦБ заявил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, предполагавшего инфляцию по итогам 2021 года в интервале 7.4-7.9%. По данным ЦБ, в октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен достигли шестилетнего максимума. Годовая инфляция увеличилась до 8.4% (в сравнении с 7.4% в сентябре), но опустилась до 8.1% к 13 декабря.

По мнению регулятора, быстрое расширение спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска остается главным устойчивым фактором, провоцирующим рост инфляции и инфляционных ожиданий. На фоне некоторого дефицита предложения предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках. Кроме того, усилилось инфляционное давление со стороны рынка труда на фоне растущего спроса на рабочую силу по широкому кругу отраслей.

Поэтому Банк России по-прежнему считает, что отклонение инфляции вверх от целевого уровня 4% может оказаться более продолжительным и более значительным. Однако по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4.0-4.5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия остаются нейтральными, несмотря на некоторое ужесточение с момента предыдущего заседания. Рост номинальных процентных ставок в условиях повышенных инфляционных ожиданий пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования и склонность населения к сбережению. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в том числе из-за усиления геополитической напряженности. Сохраняется высокая активность на рынке корпоративного и розничного кредитования, продолжается постепенный приток средств на срочные рублевые депозиты.

Банк России также сообщил о продолжающемся росте экономической активности, хотя "устойчивые ограничения со стороны предложения в ряде отраслей" оказывают сдерживающее влияние на деловую активность. В то же время потребительская активность поддерживается ускоренным ростом кредитования, увеличением реальных зарплат и низкой склонностью населения к сбережению из-за повышенных инфляционных ожиданий. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4.5% (предыдущий прогноз: 4.0-4.5%).

Регулятор полагает, что баланс инфляционных рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных в условиях соответствующей ценовой конъюнктуры мировых рынков, сохраняющихся затруднений в производственных и логистических цепочках, дефицита трудовых ресурсов, а также структурных изменений на рынке труда в результате пандемии. ЦБ предупредил, что усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

Краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий. Кроме того, более быстрая нормализация денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными и связаны со скоростью и масштабом подстройки предложения к растущему спросу, нормализацией цепочек поставок, открытием границ и снятием ограничительных мер, что будет содействовать восстановлению потребления и ослабит проблему дефицита трудовых ресурсов через дополнительный приток иностранной рабочей силы.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 февраля 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза Банка России — 13:30 по московскому времени.