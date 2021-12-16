Глава ФРС Джером Пауэлл: "Экономика США достаточно сильна для сворачивания QE"

Москва, 16 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 15 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что потребительский спрос в США остаётся "очень сильным" благодаря "здоровому" балансу активов и пассивов домохозяйств. По его словам, в стране всё ещё наблюдается быстрый экономический рост, а недавние улучшения на рынке труда сузили разницу между социальными классами и расами. Пауэлл полагает, что ситуация с занятостью продолжит улучшаться, несмотря на то, что пандемия вытолкнула работников с рынка труда, и "пока неясно, когда они вернутся".

Глава ФРС повторил свои прежние заявления, что сбои в цепочках поставок оказались более продолжительными и более распространёнными, чем ожидалось ранее. Это привело к повышению цен на различные товары и повлияло на рост зарплат. Тем не менее, регуляторы ожидают, что в следующем году инфляция опустится ближе к целям ФРС.

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл заявил, что опасность штамма "омикрон" пока недостаточны изучена, и его влияние на экономику будет зависеть от того, насколько он подавит спрос относительно предложения. Вместе с тем, по словам главы ФРС, экономика США достаточно сильна для сворачивания QE, даже невзирая на "омикрон".

Он сообщил, что решение об ускорении темпов сворачивания QE было принято из-за повысившейся инфляции и быстрых улучшений на рынке труда. ФРС не могла ждать достижения максимальной занятости, учитывая, что инфляция существенно превысила целевые уровни, а риски закрепления более высоких инфляционных ожиданий выросли. Пауэлл также посетовал на дефицит рабочей силы, который может сохраниться на некоторое время, хотя раньше он полагал, что уровень участия населения в составе рабочей силы будет расти быстрее.

По словам главы ФРС, несмотря на сворачивание программы QE, американская экономика не испытывает недостатка в стимулах, в то время как большинство экспертов ожидает устранения сбоев в цепочках поставок в следующем году. Кроме того, показатели корпоративных дефолтов остаются "очень низкими", а балансы домохозяйств находятся "в отличной форме". Вместе с тем он отметил, что текущая оценка рыночных активов "несколько завышена". В заключение глава ФРС предупредил, что регуляторы готовы корректировать монетарную политику, если экономика сбавит темпы и ослабеет.

Итоги заседания FOMC, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и ускорить сокращение программы QE с 15 млрд до 30 млрд долларов в месяц совпали с прогнозами аналитиков. В январе 2022 года ФРС намерена выкупить активы на сумму 60 млрд долларов. Таким образом, при сохранении ежемесячных темпов сворачивания программа QE будет завершена в марте 2022 года.

Пара EUR/USD к 24:00 мск повысилась к отметке 1.1290 после снижения в область 1.1225 вслед за публикацией итогов заседания FOMC. Фондовые индексы США DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite к закрытию регулярных торгов 15 декабря подорожали на 1.08, 1.63 и 2.15% соответственно.