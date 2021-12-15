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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.6 млн барр.

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократился на 4.6 млн барр. и составил 428.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.7 млн барр. и составили 218.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.9 млн барр. и составили 123.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 598.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.3 млн барр. и составили 32.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.82 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.43 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 2.3 млн барр.

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