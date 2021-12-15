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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:09

Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре вырос на 1.2%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после увеличения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 2.1% с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.24 против 1.26 в сентябре в сравнении с 1.35 в октябре 2020 года.

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