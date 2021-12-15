Индекс потребительских цен в Великобритании в нобре вырос на 5.1%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в ноябре вырос на 5.1% в годовом выражении после роста на 4.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.8%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в ноябре в годовом выражении вырос на 4% после повышения на 3.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3.7%.