Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 декабря

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за III квартал;

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.