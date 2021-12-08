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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 декабря

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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