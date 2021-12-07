Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;
02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.