Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 0.2%

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в октябре увеличились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в октябре увеличился на 1.4%, что совпало с прогнозом аналитиков. В сентябре объём розничных продаж увеличился на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.