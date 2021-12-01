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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.9 млн барр.

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 26 ноября, сократился на 0.9 млн барр. и составил 433.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.0 млн барр. и составили 215.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 2.2 млн барр. и составили 123.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.9 млн барр. и составили 602.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.1 млн барр. и составили 28.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.75 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.79 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.0 млн барр.

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